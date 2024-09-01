İzmir'de dehşet anları! Yeni tanıştığı kadını rehin alan şahıs, polislere ateş açtı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadını kıraathanede alıkoyan ve kadını kurtarmak isteyen polise ateş eden kişi tutuklandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, A.G, dün akşam alkollü mekanda tanıştığı H.D. ile bir kıraathaneye gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.G'nin, burada kadını alıkoyduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin söz konusu adrese düzenlediği operasyonda A.G, ekiplere hedef gözeterek ateş etmeye başladı.

Şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle ruhsatsız tabancasıyla yakalandı, kadın kurtarıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.