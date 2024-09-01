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Mardin'de düzenlenen "Gürz-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-11" operasyonunda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine "Gürz-11" operasyonunun başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Söz konusu teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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