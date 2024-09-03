Canlı yayında tansiyon yükseldi! Teğmenlerin kılıçlı yemini, Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş'ı birbirine soktu

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin kılıçlı yemini günlerdir Türkiye'de tartışılıyor. TV 100'deki programda bu konu konuşulurken, konuklardan Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında tansiyon yükseldi.

Sinan Burhan "Senin eski il başkanın Canan Kaftancıoğlu 'ben Mustafa Kemal'in askeri değilim' diyecek burada sen Mustafa Kemal'e sahip çıkacaksın. Böyle mi olur Mustafa Kemal'e sahip çıkmak" dedi.

Bunun üzerine Barış Yarkadaş 'O Canan Kaftancıoğlu'nu bağlar. Kaftancıoğlu CHP adına konuşamaz. Sonra konunun CHP ile bir ilgisi yok. CHP'ye nereden getiriyorsun. Ne ilgisi var CHP ile konunun" derken Sinan Burhan 'bir dakika anlatayım' diyerek araya girdi ve şunları söyledi:

"Buradaki iki yüzlülüğe itiraz ediyorum ben"

"Şimdi sorun şu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip çıkacaksan, sınır ötesi tezkereye de evet diyeceksin. Buradaki iki yüzlülüğe itiraz ediyorum ben. Mavi Vatan diyeceksin HDP ile yan yana siyaset yapacaksın. Sınır ötesi operasyon diyeceksin HDP ile siyaset yapacaksın. Senin il başkanın 'Mustafa Kemal'in askeri değilim' diyecek. Van Belediye Başkanı 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyecek. İmamoğlu ona selam verecek.

Kardeşim TSK'ya sahip çıkmak ona da sahip çıkmaktır. Mustafa Kemal'in askerliğine sahip çıkmak, HDP'ye DEM Parti'ye terör örgütü demektir."

Sinan Burhan'ın sözlerine tepki gösteren Barış Yarkadaş, "Ya ne ilgisi var CHP ile teğmenin oradaki selamının" dedi. Burhan ise Yarkadaş'a 'Çok alakası var. Samimiyet gerekiyor samimiyet" dedi.

Programdaki o anları sosyal medyada paylaşan Sinan Burhan, paylaşımında "CHP eski il başkanın Canan Kaftancıoğlu “ben Mustafa Kemal’in askeri değilim diyecek” siz hükümete Atatürkçülük dersi vereceksiniz. Hadi ordan…" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarıyla bir araya geldi ve bir saat önce kendilerine ant içtiren dönem birincisi Ebru Eroğlu eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı attıktan sonra tekrar yemin etti. İkinci yeminde şu ifadeler yer aldı:

"Ant içeriz ki; Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller, karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk İstikbalinin evlatlarıyız! Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz! Ne mutlu Türküm diyene!"

Görüntüler sonrası teğmenlere soruşturma başlatıldığı iddia edildi ancak Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.