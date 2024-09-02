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İzmir'de kadın şoföre darp! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı, minibüs şoförü tutuklandı

İzmir'de belediye otobüsünün kadın sürücüsünün önünü kesip, darp eden minibüs şoförü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esra Ş'nin kullandığı Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattında sefer yapan 7 numaralı ESHOT otobüsünün önünü aynı yolda ilerleyen 35 M 9234 plakalı minibüs kesti.

Minibüsten inen sürücü C.G, ESHOT otobüsünün camından Esra Ş. ile tartışırken yumruk attı.

Esra Ş'nin şikayeti üzerine ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ESHOT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün Esra Ş. ile konuşurken yumruk attığı görülüyor.

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