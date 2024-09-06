Gazze'de kahreden görüntü! Kız çocuğu elleriyle kulaklarını kapatmış vaziyette ölü bulundu
İşgalci İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den kahreden görüntüler gelmeye devam ediyor.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 10 ayı aşkındır sürüyor.
Gazze'de kaydedilen bir görüntü, görenleri kahretti. Filistin Sivil Savunması ekipleri İsrail saldırısının hedefi olan küçük kızın cansız bedenine ulaştı.
Kız çocuğu yatağında elleriyle kulaklarını kapatmış vaziyette bulundu.