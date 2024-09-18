BIST 9.752
DOLAR 34,11
EURO 37,98
ALTIN 2.818,61
HABER /  SPOR

Bayern Münih acımadı Dinamo Zagreb'e attıkça attı: 9-2

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayern Münih acımadı Dinamo Zagreb'e attıkça attı: 9-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesi başladı. Bayern Münih, Allianz Arena’da konuk ettiği rakibini 9-2 mağlup etti.

Abone ol

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya temsilcisi Juventus, sahasında Hollanda ekibi PSV'yi 3-1 mağlup etti.

Kenan, 21. dakikada takımının ilk golüne imza attı. UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, Devler Ligi'nde de ilk kez fileleri havalandırdı.

19 yaşındaki futbolcu, Alessandro Del Piero'nun elinde bulundurduğu Juventus formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanının da sahibi oldu.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre ilk kez düzenlenen organizasyonda 6 maç yapıldı.

Bayern Münih tarihe geçti

Günün en farklı galibiyetine ise Almanya ekibi Bayern Münih imza attı. Bavyera temsilcisi, konuk ettiği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını 9-2 yendi. Bayern Münih'in İngiliz santrforu Harry Kane, karşılaşmada 4 gol kaydetti. Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 9 gol atan ilk takım oldu.

Arda Güler ilk kez devler ligine çıktı

Real Madrid'in gollerini 46'da Mbappe, 83'te Rüdiger ve 90+5'te Endrick kaydetti. Stuttgart'ın tek golü ise 68'de Deniz Undav'dan geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler 75'te oyuna girdi ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların skorları şöyle:

Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 9-2

Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 1-3

Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya): 3-1

Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa): 2-0

Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda): 3-1

Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere): 0-3

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Galatasaray'da 'sponsor reklam' cezası tehlikesi! Gözler TFF'de!
Galatasaray'da 'sponsor reklam' cezası tehlikesi! Gözler TFF'de!
Juventus PSV'yi devirdi, Kenan Yıldız parladı!
Juventus PSV'yi devirdi, Kenan Yıldız parladı!
MOSSAD’ın patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi
MOSSAD’ın patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi
Gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi
Gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi
Okan Buruk'tan Galatasaray tarihine geçen başarı
Okan Buruk'tan Galatasaray tarihine geçen başarı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki
FETÖ'cü Enes Kanter, Ali Koç'un forma gönderdiğini iddia etti
FETÖ'cü Enes Kanter, Ali Koç'un forma gönderdiğini iddia etti
ABD'den Lübnan'daki cihazların patlatılmasıyla ilgili açıklama
ABD'den Lübnan'daki cihazların patlatılmasıyla ilgili açıklama
Galatasaray Gaziantep'i erteleme maçında mağlup etti
Galatasaray Gaziantep'i erteleme maçında mağlup etti
Dondurucuda mahsur kalan dört çocuk hayatını kaybetti!
Dondurucuda mahsur kalan dört çocuk hayatını kaybetti!