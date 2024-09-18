İsrail'in siber saldırısı sonrası gündemde telefonlarımız saatli bombaya dönüşebilir mi? Yapay zeka yanıtladı

İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, çağrı cihazları bomba gibi patlaması sonucu 9 kişi öldü 2 800'den fazla insan yaralandı. Bu olay, cep telefonlarının da saatli bombaya dönüşebilir mi sorusunu gündeme getirdi. Yapay zeka bu sorunun cevabını verdi.

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İsrail'in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği siber saldırıda, özellikle iletişim araçları hedef alındı. Çağrı cihazlarının infilak etmesi, bu tür saldırıların ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi.

Siber güvenlik uzmanlarına göre, bu olay cep telefonları gibi cihazların da benzer şekilde hedef alınabileceği endişesini doğurdu.

Yazılım ile ısındırılarak patlatılabilir

Özellikle akıllı telefonların iç yapısı ve bataryaları, kötü niyetli yazılımlar aracılığıyla aşırı ısındırılarak patlamaya yol açabilir.

Yapay zeka yanıtladı: Telefonlar ne kadar risk altında?

Cep telefonları, internet bağlantıları ve uygulamalarla sürekli veri alışverişi içinde olduğu için siber saldırılara açık cihazlar arasında yer alıyor. Bataryalarındaki aşırı ısınma ya da elektronik bileşenlerin manipülasyonu sonucunda, cihazların patlama riski taşıyabileceği konuşuluyor. Bu tür saldırılar, özellikle sosyal mühendislik ve zararlı yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Güvenlik uzmanları, cep telefonlarının yazılım güncellemelerinin ve güvenlik önlemlerinin güncel tutulmasının önemine dikkat çekiyor.

Siber saldırılara karşı alınması gereken önlemler

Sputnik'in sorduğu soru üzerine yapay zeka elektronik cihazların patlama riski taşıyan birer saatli bombaya dönüşmemesi için bireylerin ve kurumların siber güvenliğe daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizdi. İşte bazı alınabilecek önlemler:

Güncel yazılım kullanımı: Cihazlarınızın işletim sistemini ve güvenlik yazılımlarını düzenli olarak güncelleyin.

Güvenli uygulamalar: Kaynağı bilinmeyen uygulamaları indirmekten kaçının.

Şüpheli bağlantılara dikkat: Zararlı yazılım içerebilecek linklere tıklamayın ve e-postalar konusunda dikkatli olun.

İki faktörlü kimlik doğrulama: Ekstra güvenlik için bu yöntemi kullanarak hesaplarınızı koruyun.