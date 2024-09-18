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Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye mesaj: Gol atmak için oraya gideceğim

Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye mesaj: Gol atmak için oraya gideceğim

Futbol dünyasını Fenerbahçe Galatasaray derbisi heyecanı sardı. Geçtiğimiz 2 sezon Fenerbahçe'de oynayan Galatasaraylı yıldız golcü Michy Batshuayi, eski takımını gözüne kestirdi.

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Lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasında cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak derbi maçına sayılı günler kaldı.

Sonucu merakla beklenen karşılaşmaya dair dikkat çeken açıklama Belçikalı yıldız golcüden geldi.

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi Gaziantep FK galibiyetini beIN SPORTS'a değerlendirdi. 

Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, derbide Fenerbahçe'ye karşı gol atmak istediğini söyledi. 

Michy Batshuayi'nin maç sonu görüşleri şu şekilde:

"İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık. Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor. Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim."

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