Muslera'ya 50 metreden gol attı sarı kırmızılı taraftar Furkan Soyalp'i alkışladı

Galatasaray Süper Lig'te Gaziantepspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna yeniden oturduğu maça Gaziantepspor'dan Furkan Soyalp'in orta sahadan attığı gol damga vurdu.Abone ol
Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, orta sahadan çektiği şutla fileleri havalandırdı.
Müsabakanın 81. dakikasında orta sahada topu kapan Furkan, kaleci Fernando Muslera'nın önde olduğunu görünce şansını denedi. Düzgün ve isabetli bir şut çıkaran 29 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Skoru 3-1'e getiren golü kaydeden Furkan, ev sahibi takım taraftarları tarafından alkışlandı.