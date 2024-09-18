Oba Makarna'da patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak

Sakarya'daki makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Oba Makarnacılık'ta üretim durdu. Şirket, satışlarında yaklaşık yüzde 30'luk bir düşüş beklediğini açıkladı.

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Oba Makarnacılık, Sakarya Hendek'teki fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle büyük bir darbe aldı. Üretimde yaşanan kesintiyle birlikte şirketin satışları yaklaşık yüzde 30 düşecek. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Şirket, tesisin üç ila altı ay içinde tekrar üretime geçebileceğini öngörüyor.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre yaralanan 13 kişinin tedavisi devam ediyor.

Oba Makarnacılık tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin iki imalat tesisinden biri olan Hendek tesisinde üretimin durması nedeniyle satışların yaklaşık yüzde 30, üretimin ise yaklaşık yüzde 35 düşeceği öngörüldü.

Hasarın belirlenmesi için sigorta şirketinin çalışma yürüttüğü belirtilen açıklamada, fabrikanın kâr kaybı dahil olmak üzere "tam kapsamlı sigorta" altında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Şirket sektörde yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahip olup; teknik ve mali bakımdan yatırımları mümkün olan en kısa sürede tamamlayabilme kapasitesine sahiptir" denildi.