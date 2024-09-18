Narin neyi gördü? Abdulkadir Selvi iki ihtimali yazdı

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespiti yapıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, küçük kızın öldürülmesine ilişkin pek çok iddia konuşuluyor. Hürriyet yazarı Selvi de Narin olayına ilişkin iki ihtimali yazdı.

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Narin’in öldürülmesiyle ilgili olarak iki ihtimal üzerinde duruluyor." dedi ve açıkladı. Selvi şunları kaydetti:

1-Salim Güran’ın ahırda Hediye Güran’la ya da Salim Güran, Hediye Güran ve Yüksel Güran’la üçlü ilişkisine tanık oldu.

Bu sırada çığlık atarak “Sizi babama söyleyeceğim” dediği için Salim Güran tarafından yakalanıp boğazı sıkılarak öldürüldüğü düşünülüyor.

İkinci ihtimal ise abisi Enes’le erkeklerin gayri ahlaki ilişkisine tanık olduğu için öldürüldüğü yönünde. Adli Tıp’ın tespitinden sonra Salim Güran’ın etrafındaki ilişki üzerinde duruluyor.

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