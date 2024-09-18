Instagram'a yaş sınırı geldi! Reşit olmayanlar için şartlar değişti

Sosyal medya devi Instagram, genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak için önemli bir adım attı. Artık 18 yaş altı kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış "genç hesapları" aktif olacak. Buna göre; 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar gelirken, reşit olmayan kullanıcıların erişimi ve etkileşimleri sınırlandırıldı.

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Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması olmaması uzun zamandır tartışmalara neden oluyor. Instagram, yaş sınırlaması için ilk adımı attı. Buna göre; 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar gelirken, reşit olmayan kullanıcıların erişimi ve etkileşimleri sınırlandırıldı.

Meta'nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre yeni hesaplar Avrupa Birliği'nde 2024'ün sonuna doğru, Türkiye ve diğer ülkelerde ise yeni yıldan itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamaya göre 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek. 16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.

18 yaş altının yeni Instagram kuralları

-Instagram 18 yaş altı kullanıcıların hesaplarını otomatik olarak "genç hesaba" dönüştürücek,

-16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek

-"Genç hesap" kullanıcılarının hesapları otomatik gizli olacak. Yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçiler ile etkileşime geçebilecek ve yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabilecekler.

-Keşfet ve Reels içerikleri de filtrelenecek. Şiddet içerikleri, kozmetik reklamları, hassas içerikler bu gruba gösterilmeyecek.

-18 yaş altı kullanıcılar günlük 60 dakikayı aştıklarında uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler alacak. Ayrıca akşam 10 ve sabah yedi arası uygulama "uyku moduna" girecek. Bu süre zarfında gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.

-Ebeveynler hesapları denetleyebilecek, çocuklarının ayarlarını yönetebilecek, veya kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek. Çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek.

-Ebeveynler çocuklarının son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarını görebilecek. Ancak mesajların içeriğine erişemeyecek.

-Instagram'ın yeni kuralları kapsamında ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini ve saat aralıklarını belirleyebilecek.

-Yaşını yükselterek platforma kaydolan kullanıcılar tespit edilerek hesapları kısıtlı hesaba dönüştürülecek.

Bu önlemler, gençlerin çevrimiçi taciz, zorbalık ve uygunsuz içeriklerden korunmasını amaçlıyor ve gençlerin sosyal medyayı daha dengeli, sağlıklı bir şekilde kullanmalarını teşvik ediyor.

Uzmanlara göre, Instagram'ın bu yeni adımı, sosyal medya platformlarının çocukların güvenliği konusunda daha duyarlı hale geldiğinin bir göstergesi. Ancak, bu düzenlemenin uzun vadeli etkileri ve gençlerin bu değişikliğe nasıl uyum sağlayacağı henüz net değil.