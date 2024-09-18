BIST 9.752
DOLAR 34,08
EURO 38,00
ALTIN 2.818,69
HABER /  EKONOMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Lübnan’daki Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarına müdahale edilip patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim." açıklamasını yaptı.

Bakanı Uraloğlu'nun açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle:

-Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız.

Kişisel verilere ilişkin bir sızıntı ve riski yok

- "(Instagram'a getirilen erişim engeli) Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk.

-Bugünün Türkiye'sinde kişisel verilere ilişkin bir sızıntı ve riski yok. Suni şekilde bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor.

Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek

(Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi) 2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız, hedefimiz bu. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Narin cinayetinde kilit isim amcanın, oğlu konuştu: Bir sarmal gibi örgütlenmişler!
Narin cinayetinde kilit isim amcanın, oğlu konuştu: Bir sarmal gibi örgütlenmişler!
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı
İsrail çağrı cihazlarını patlattı Alman hava yolu firması Lufthansa'dan karar
İsrail çağrı cihazlarını patlattı Alman hava yolu firması Lufthansa'dan karar
Oba Makarna'da patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Oba Makarna'da patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Malatya'da gece yarısı korkutan deprem!
Malatya'da gece yarısı korkutan deprem!
Narin neyi gördü? Abdulkadir Selvi iki ihtimali yazdı
Narin neyi gördü? Abdulkadir Selvi iki ihtimali yazdı
THY uçağında olay çıkarmıştı: O yolcu için mahkemeden karar
THY uçağında olay çıkarmıştı: O yolcu için mahkemeden karar
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
'Kılıçlı yemin' AK Parti'nin gündeminde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereğini yapacağız, takipçisi olacağız"
'Kılıçlı yemin' AK Parti'nin gündeminde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereğini yapacağız, takipçisi olacağız"
İsrail bu cihazları nasıl patlattı? İşte en güçlü senaryo
İsrail bu cihazları nasıl patlattı? İşte en güçlü senaryo
İsrail'in siber saldırısı sonrası gündemde telefonlarımız saatli bombaya dönüşebilir mi? Yapay zeka yanıtladı
İsrail'in siber saldırısı sonrası gündemde telefonlarımız saatli bombaya dönüşebilir mi? Yapay zeka yanıtladı
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de