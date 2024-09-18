BIST 9.792
DOLAR 34,08
EURO 37,97
ALTIN 2.822,34
HABER /  GÜNCEL

Tupperware iflas başvurusunda bulundu

Tupperware iflas başvurusunda bulundu

Saklama kabı markası Tupperware, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Bu gelişmeyle birlikte şirketin hisseleri yüzde 15,8 oranında değer kaybetti.

Abone ol

Dünyaca ünlü mutfak eşyaları markası Tupperware, finansal zorluklar nedeniyle büyük bir sınav veriyor. Şirket, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu kararın ardından şirketin hisseleri ciddi bir düşüş yaşadı.

Gıda saklama kaplarıyla tanınan şirket, son yıllarda azalan satışlardan etkilendi.

Şirketin başkanı ve CEO Laurie Ann Goldman iflas başvurusunu duyuran açıklamasında, “Son birkaç yıldır şirketin mali durumu zorlu makroekonomik ortamdan ciddi şekilde etkilendi. Sonuç olarak, çok sayıda stratejik seçeneği araştırdık ve bunun ileriye dönük en iyi yol olduğuna karar verdik” ifadelerini kullandı.

Şirket, markasını korumak ve “Tupperware'in dijital öncelikli, teknoloji odaklı bir şirkete dönüşümünü daha da ilerletmek” amacıyla işletmenin satış süreci için mahkeme onayı arayacağını söyledi.

Şirket ayrıca iflas işlemleri sırasında faaliyetlerine devam etmek için onay arayacağını ve çalışanlarına ve tedarikçilerine ödeme yapmaya devam edeceğini belirtti.

Goldman, “Bu süreç boyunca değerli müşterilerimize sevdikleri ve güvendikleri yüksek kaliteli ürünlerle hizmet vermeye devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Firmanın hisseleri pazartesi günü 0.5099 dolardan işlem gördü. Bu değer geçtiğimiz yıl aralık ayında 2.55 doların üzerindeydi.

Tupperware, geçen yıl yeni bir yönetim ekibinin atanmasının ardından büyümeyi ateşlemek için operasyonlarını modernize etmek ve verimliliği artırmak için stratejik bir plan uyguladığını açıkladı.

Tupperware, Delaware Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında varlık ve 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında yükümlülük listeledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Narin cinayetinde silinen mesajlar...Meta, konuşmaları gönderecek mi?
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Narin cinayetinde silinen mesajlar...Meta, konuşmaları gönderecek mi?
Yumurtada yeni uygulama! Artık üzerinde son tüketim tarihi yazmayacak
Yumurtada yeni uygulama! Artık üzerinde son tüketim tarihi yazmayacak
Düğünden evine dönen zihinsel engelli kadına cinsel istismar! Yakalandılar
Düğünden evine dönen zihinsel engelli kadına cinsel istismar! Yakalandılar
Tavşantepe imamı hakkında Diyanet harekete geçti! Kur'an'a el bastırılmış iddiası
Tavşantepe imamı hakkında Diyanet harekete geçti! Kur'an'a el bastırılmış iddiası
Hayalet sınıf kuran özel okullar hakkında ciddi yaptırımlar uygulanacak
Hayalet sınıf kuran özel okullar hakkında ciddi yaptırımlar uygulanacak
Instagram'a yaş sınırı geldi! Reşit olmayanlar için şartlar değişti
Instagram'a yaş sınırı geldi! Reşit olmayanlar için şartlar değişti
Vakıf Faktoring'in hisselerinin kısmının halka arz için SPK'ya başvuru
Vakıf Faktoring'in hisselerinin kısmının halka arz için SPK'ya başvuru
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok
Narin cinayetinde kilit isim amcanın, oğlu konuştu: Bir sarmal gibi örgütlenmişler!
Narin cinayetinde kilit isim amcanın, oğlu konuştu: Bir sarmal gibi örgütlenmişler!
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı
İsrail çağrı cihazlarını patlattı Alman hava yolu firması Lufthansa'dan karar
İsrail çağrı cihazlarını patlattı Alman hava yolu firması Lufthansa'dan karar
Oba Makarna'da patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Oba Makarna'da patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak