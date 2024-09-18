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Google, AB dijital reklamcılık davasını kazandı: Rekor cezayı ödemesine gerek kalmadı

Google, AB dijital reklamcılık davasını kazandı: Rekor cezayı ödemesine gerek kalmadı

Google'ın Alphabet birimi, rakiplerinin çevrimiçi arama reklamcılığını engellediği gerekçesiyle beş yıl önce verilen 1,49 milyar avroluk antitröst cezasına karşı açtığı davayı kazandı. Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, dev arama motoruna piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle kestiği 1,49 milyar Euro'luk para cezasını iptal etti.

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Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Çarşamba günü Google lehine karar vererek, Google'ın 1,49 milyar avro (1,67 milyar dolar) para cezası ödemesine gerek olmadığını söyledi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Alphabet çatısı altında yer alan Google'ın AB Komisyonunun kestiği para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Google'a, internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için AB Komisyonu tarafından 5 yıl önce kesilen 1,49 milyar Euro para cezasını yürürlükten kaldırdı.

Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyonun Google AdSense ile ilgili kararını iptal etti." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Komisyonun Google'a yaklaşık 1,5 milyar Euro para cezası verdiği kararda yer alan sözleşme maddelerinin süresinin değerlendirilmesinde hatalar yapıldığına hükmetti.

AB Komisyonu, 2019'da Google'a, internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için 1,49 milyar Euro para cezası kesmişti.

Google AdSense, internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapıyor.

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