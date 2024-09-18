İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrasında İran'dan çarpıcı açıklama:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Lübnan’da düzenlenen saldırıyı kınayarak açıklama yaptı. Nasser Kanaani, “Siyonist rejimin, iletişim sistemlerini havaya uçurarak Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemi, toplu katliam örneği olarak gösterilebilir” dedi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, Lübnan’daki saldırının bir ‘toplu katliam örneği’ olduğunu, tüm ahlaki ve insani ilkelere aykırı olduğunu belirterek, “Siyonist rejimin, iletişim sistemlerini havaya uçurarak Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemi, toplu katliam örneği olarak gösterilebilir. Lübnan'daki terör operasyonları, Siyonist rejim ve paralı ajanlarının ortak operasyonlarının bir devamı olarak gerçekleştirilmiştir ve tüm ahlaki ve insani ilkelere, uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası insancıl hukuka aykırıdır ve uluslararası cezai kovuşturmayı, yargılamayı ve cezalandırmayı hak etmektedir” dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, saldırıda yaralanan İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani’nin eşini arayarak geçmiş olsun diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi'nin eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde tedavisinin son durumu hakkında bilgi aldı ve sağlığı ve acil şifası için Allah'a dua etti. Dışişleri Bakanı, ülkemizin büyükelçisini ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yaralıları derhal nakletmeye hazır olduğunu açıkladı. Büyükelçimizin eşi, Dışişleri Bakanına telefon için teşekkür ederken, Sayın Amani'nin genel durumunun iyi olduğunu açıkladı” denildi.