Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışların etkili olacağını belirtildi. Yağışla birlikte hava sıcaklığının birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceği ifade edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi( Sivas hariç)Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Macit, bugün Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyledi.