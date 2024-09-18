Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Kiğılı oldu

Fenerbahçe Kulübü ile giyim firması Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

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Anlaşmaya göre Kiğılı, Fenerbahçe'nin futbol, basketbol ve voleybol takımlarının resmi giyim sponsoru oldu.

Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem ve davetliler katıldı. İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün eski başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da izleyenler arasında yerini aldı.

Burak Çağlan Kızılhan, iki önemli markanın bir araya gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kiğılı sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada da kendine sağlam yer edinmiş, kalite ve şıklığı bir araya getiren marka olarak moda dünyasında önemli rol oynamaktadır. Bu birliktelik sporun ve modanın mükemmel uyumunu sergileyecek. Sporcularımızın sahada olduğu kadar saha dışında da Fenerbahçemizi zarafetle temsil etmesine katık sağlayacaktır. Bu hikaye yıllar önce başladı, birlikte pek çok başarıya imza atıldı. Bu buluşmanın başlığını 'Kiğılı ait olduğu yerde, Fenerbahçemizin yanında' olarak belirledik. Fenerbahçe ve Kiğılı birlikteliği sadece bir iş birlikteliği değil, gönül birliğidir. İki köklü markanın yeniden bir araya gelmesi sadece profesyonel bir anlaşma değil, ortak değerlere bağın da simgesidir. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarımızda Fenerbahçemizin yanında olacaktır."

Kiğılı Üst Yöneticisi 'CEO' Sena Suerdem, anlaşmanın gönül bağı anlamı taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Çok heyecanlı ve gururluyum. Sevgili dedem Abdullah Kiğılı ile birlikte burada olmak benim için gurur verici. İşbirliğin çok mutluyuz. Kendimizi daha da güçlü hissediyoruz. 86 yıllık bir markayız, spora ve sporcuya destek bizim için çok önemli. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm takımlarının rahatlıkla esneyen, kırışmayan kumaşlarla rahat edecekleri bir koleksiyon tasarladık. Fenerbahçe giyim sponsorluğunu konuştuğumuzda dedemin gözlerinin nasıl parladığını gördüm. Sadece Kiğılı değil Abdullah Kiğılı da ait olduğu yerde Fenerbahçe’nin yanında."

Abdullah Kiğılı da anlaşmadan dolayı çok heyecanlı olduğunu aktararak "Bugün çok heyecanlıyım, 3. kuşak torunum işin başına geldi, kendisi aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi, elinden tutup maçlara götürdüğüm bir kişi. Fenerbahçe benim hayatımın çok önemli bir parçası, 1977 yılında Fenerbahçe Kulübü'ne üye oldum. Fenerium, Türk sporunda mağazacılıkta çığır açmıştır, bu kadar önemli bir marka. Büyük bir gururla söylüyorum ki Fenerbahçe hayatımın bir parçası, onunla doğdum, onunla büyüdüm, inşallah bir gün onunla beraber öleceğim." şeklinde konuştu.

Tören, sponsorluk anlaşmasının ardından atılan imzalar ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.