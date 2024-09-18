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Fenerbahçe Beko'ya NBA'den transfer! Sırp pivot Boban Marjanovic'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko'ya NBA'den transfer! Sırp pivot Boban Marjanovic'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, NBA'de forma giyen 2,24 metre boyundaki Sırp pivot Marjanovic ile bir yıllık anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırp pivot Boban Marjanovic'i kadrosuna kattı.

Basketbola ülkesinin Hemofarm ekibinde başlayan 36 yaşındaki Marjanovic, daha sonra CSKA Moskova, Zalgiris, Nizhny Novgorod, Radnicki, Mega Vizura ve Kızılyıldız'da oynadı.

Kızılyıldız'da 2014-2015 Avrupa Ligi sezonunu 16,6 sayı, 10,7 ribaunt, 0,9 blok ve 25,7 verimlilik puanı ortalamalarıyla bitiren Marjanovic, bu performansıyla en iyi 5'e seçildi ve ribaunt kralı oldu.

Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi şampiyonlukları yaşadığı Avrupa kariyerini 2015 yazında noktalayan Marjanovic, sonrasında Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) adım atarak San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets formaları giydi. Tecrübeli pivot, NBA normal sezonlarında 331 maça çıktı ve 5,5 sayı, 3,6 ribaunt ortalamaları tutturdu.

Milli takımda da uzun süre görev yapan Marjanovic, Sırbistan formasıyla 2017 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

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