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Banka duyurdu! Yakınlarını getirene 10 bin liraya varan nakit ödül

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Banka duyurdu! Yakınlarını getirene 10 bin liraya varan nakit ödül

Odeabank, yakınlarını bankaya davet eden müşterilerine 10 bin liraya kadar nakit ödül kazanma imkanı sunan yeni bir kampanya başlattı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, mevcut müşteriler, Odea uygulamasındaki "Arkadaşını Davet Et" menüsünden oluşturdukları özel davet kodunu paylaşarak kampanyaya katılabiliyor. Bankaya davet edilen yeni müşteriler ise Odeabank'ın en yüksek Türk lirası vadeli mevduat faiz oranından yararlanma imkanına sahip olacak.

31 Aralık'a kadar devam edecek kampanyanın katılım şartlarına ve detaylarına Odeabank'ın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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