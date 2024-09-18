Fetullah Gülen'in son hali konuşuluyor

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine kalkışan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. 'Fetullah Gülen'in son hali' ifadeleriyle paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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X'te paylaşılan görüntülerdeki kişinin 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine kalkışan terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Siyah araç içindeyken yanına gelen bir kişi ile konuştuğu görüldü.

'FETÖ lideri Fethullah Gülen'in son hali ortaya çıktı' başlığıyla haziran ayında da bir kare paylaşıma sokulmuştu. Terör örgütünün internet sayfasında paylaşılan fotoğrafta Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda birçok sosyal medya hesabından 'FETÖ lideri Fetullah Gülen öldü' paylaşımları yapılmıştı.