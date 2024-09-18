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Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısı yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısı yükseldi

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 12'ye çıktığı bildirildi.

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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, olayla ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 12'ye çıktığını ve ikisinin çocuk olduğunu, yaralı sayısının ise 2 bin 750 ile 2 bin 800 arasında olduğunu belirten Ebyad, yaralı sayısının tam tespit edilememesinin bazı kişilerin farklı sağlık kurumlarına başvurmasından kaynaklandığını kaydetti.

Ağır yaralı sayısının 300 civarında olduğunu ve yoğun bakımlarda tedavilerinin sürdüğünü aktaran Ebyad, patlamaların ardından hastanelere getirilen yaralılardan 460 kişinin ameliyat edildiğini, bunların çoğunluğunun göz ve yüz bölgelerinden yaralandığını belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, "İsrail gibi düşman bir ülkeden her an bir saldırı bekledikleri" için, sağlık açısından tüm hazırlıkları ve tedarikleri tamamlama yönünde daha önce adımlar attıklarının altını çizdi.

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