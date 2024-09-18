Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi

Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde yapılması planlanan "Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması" toplantısı, İsveç heyetinin Ankara'ya gelmek için havalanan uçağının arızalanması sebebiyle ertelendi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer'ı taşıyan İsveç devlet uçağının, Türkiye'ye hareket halindeyken meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Stockholm'e geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Bakanlık kaynakları, "Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması" toplantısının, bu gelişme ışığında ileri tarihte düzenlenmek üzere ertelendiğini bildirdi.

Kaynaklar, "Başta terörizmle mücadele olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi yönünde ortak çabalarımız sürecektir." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının içinde olduğu, Ankara'ya gitmek için havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü belirtmişti.