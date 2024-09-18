Şoke eden olay! 15 yıldır bebek pudrası yiyor!

44 yaşındaki Lisa Anderson 15 yıldır bebek pudrası yeme bağımlılığıyla mücadele ediyor. Anderson, her yarım saatte bir gizlice banyoya girerek pudra yiyor. Bugüne dek bebek pudrasına harcadığı para ise yaklaşık 63 bin TL (8 bin sterlin) civarında.

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The Sun'ın haberine göre; Lisa Anderson, pudra yemeğe başlamadan önce de banyo süngeri yediğini itiraf etti. Anderson, pudra yemek için her 30 dakikada bir gizlice banyoya gittiğini ve pudra yediğini anlattı.

Evinde her zaman bebek pudrası olduğunu söyleyen Anderson, "Duş yaptıktan sonra kendimi tamamen pudraya bulamak isterdim ve sonra bir gün banyoda olduğumu hatırlıyorum ve koku çok güçlüydü. Şişenin üstünden çıkan bir miktar toz vardı. Onu yemek için ani bir dürtü hissettim ve bu hisle savaşamadım. Sadece elime döktüm ve pudrayı yalamaya başladım, gerçekten keyif aldım" ifadelerini kullandı.

'Tıpkı bir bağımlı gibi her seferinde pudranın dozunu biraz daha artırdığı'nı ifade eden Anderson, şimdiye kadar pudra yemeden en fazla 2 gün dayanabildiğini söyledi.

"Bunu yıllardır yapmama rağmen bu yılın başlarında oturdum ve bunun normal olmadığını düşündüm" diyen Anderson, eşinin, pudra yemesinden sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak hoşlanmadığını da ifade etti.

Doktorlar Lisa'da Pika sendromu olmasının yanı sıra Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve demir eksikliği olduğunu da düşünüyor.

Pika sendromu, toprak, taş, kum, boya ve pudra gibi besin değeri olmayan ürünleri yeme arzusu ile karakterize bir yeme bozukluğudur.