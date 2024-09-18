BIST 9.774
DOLAR 34,09
EURO 37,96
ALTIN 2.817,24
HABER /  SPOR

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt: 117 yıldır ayarlarımızı bozamadılar

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt: 117 yıldır ayarlarımızı bozamadılar

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin kendilerine yönelik yaptığı açıklamalar ve şikayetler sonrası, kulüplerinin hedef alındığını ve sabotaj girişimlerine maruz kaldıklarını belirtti. Öztürk, Galatasaray'ın 117 yıllık tarihinin ayarlarını bozamadıklarını vurgulayarak, bu yıl hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedeflediklerini ifade etti.

Abone ol

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in sarı kırmızılı kulüp hakkındaki açıklamaları ve kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet etmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a sabotaj yapılmaya çalışıldığını belirten Öztürk şunları söyledi:

"Çok yeni, birkaç dakika önce olduğu için bakamadım. Bu hafta sonu karşılaşacağımız kulübün hukukçu üyesi, başkanının talimatıyla gündemi karıştırmak ve Galatasaray camiasının üstünden kendince taraftarını konsolide etmek ve bu tarafa karşı sabotaj yapmak için açıklama yapmış. İki sene önce başkanı da seçimi bahane edip konuşacağım dedi, kaldı. Farklı bir hocaları geldi, değişik şeyler konuşuyor. Bir süredir anlamadığımız şekilde kulübümüz üzerinde suni gündemler yaratılıyordu. Üç ay önce göreve geldik, kolları sıvadık. 11 yıldır başarı elde edemiyorlar, en iyi bildikleri şeyi yapmaya karar vermişler." dedi.

"Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamadılar"

"Kendileri görevlendirilmiş, biri kaleme almış ve eline vermiş.. Tek rakibimiz kim? Galatasaray. O zaman bir nifak tohumu sokalım ve ayarlarını bozalım demişler. Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamamışlar. Onlar bizden iki yıl sonra kurulduğu için 117 yıl diyorum. Bir 117 yıl daha geçse bozamayacaklar. Yazıklarını okumak bile istemiyorum. Bu organize kötülüğün mimarı belli. Organize kötülüğün temsilcisi az önce açıklama yapmış. Biz işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu çirkin harekete cevap vermeyeceğiz!"

"Bu sene sadece şampiyonlukla değil, Avrupa'da da başarıyla taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bu çirkin harekete cevap vermeyeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın miting yapacağı alanda bomba bulundu
Trump'ın miting yapacağı alanda bomba bulundu
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti
Türkiye'nin hamlesi PKK'yı fena panikletti! Mustafa Karasu: ABD de önleyemez!
Türkiye'nin hamlesi PKK'yı fena panikletti! Mustafa Karasu: ABD de önleyemez!
İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da cihazlar bir kez daha patlatıldı
İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da cihazlar bir kez daha patlatıldı
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
Şoke eden olay! 15 yıldır bebek pudrası yiyor!
Şoke eden olay! 15 yıldır bebek pudrası yiyor!
The Times'ın plaj tatili için en iyi yerler listesinde Türkiye'den bir plaj ilk 3'te yer aldı!
The Times'ın plaj tatili için en iyi yerler listesinde Türkiye'den bir plaj ilk 3'te yer aldı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
New York Metropolitan Sanat Müzesi ekibinden Yıldız Holding'e ziyaret
New York Metropolitan Sanat Müzesi ekibinden Yıldız Holding'e ziyaret
Mustafa Destici'den erken seçim mesajı
Mustafa Destici'den erken seçim mesajı
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi bakın nasıl bulundu
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi bakın nasıl bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüda Par'a 4. madde yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüda Par'a 4. madde yanıtı