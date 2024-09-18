BIST 9.774
DOLAR 34,09
EURO 37,96
ALTIN 2.817,24
HABER /  DÜNYA

Trump'ın miting yapacağı alanda bomba bulundu

Trump'ın miting yapacağı alanda bomba bulundu

ABD polisi, Cumhuriyetçilerin başkadan adayı Donald Trump'ın miting yapacağı alanın yakınında bomba yüklü bir araç bulunduğunu açıkladı.

Abone ol

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump'ın başı beladan kurtulmuyor.

K9 KÖPEĞİ BOMBA BULDU

Trump'ın New York'taki mitinginin yakınında park halindeki bir araçta patlayıcı madde bulundu.

Bombayı etkinlik öncesi sabah saatlerinde yapılan taramada K9 köpeği buldu.

2 AYDA 3. SİKAST GİRİŞİMİ

Binlerce insanın mitingin yapılacağı bölgede bulunduğu belirtildi. Bu, Trump'a karşı 2 ayda gerçekleştirilen 3. suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti
Türkiye'nin hamlesi PKK'yı fena panikletti! Mustafa Karasu: ABD de önleyemez!
Türkiye'nin hamlesi PKK'yı fena panikletti! Mustafa Karasu: ABD de önleyemez!
İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da cihazlar bir kez daha patlatıldı
İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da cihazlar bir kez daha patlatıldı
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
Şoke eden olay! 15 yıldır bebek pudrası yiyor!
Şoke eden olay! 15 yıldır bebek pudrası yiyor!
The Times'ın plaj tatili için en iyi yerler listesinde Türkiye'den bir plaj ilk 3'te yer aldı!
The Times'ın plaj tatili için en iyi yerler listesinde Türkiye'den bir plaj ilk 3'te yer aldı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
New York Metropolitan Sanat Müzesi ekibinden Yıldız Holding'e ziyaret
New York Metropolitan Sanat Müzesi ekibinden Yıldız Holding'e ziyaret
Mustafa Destici'den erken seçim mesajı
Mustafa Destici'den erken seçim mesajı
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi bakın nasıl bulundu
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi bakın nasıl bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüda Par'a 4. madde yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüda Par'a 4. madde yanıtı
Koop-İş Sendikası'ndan, üyelerin çocuklarına dijital eğitim desteği
Koop-İş Sendikası'ndan, üyelerin çocuklarına dijital eğitim desteği