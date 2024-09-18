Türkiye'nin hamlesi PKK'yı fena panikletti! Mustafa Karasu: ABD de önleyemez!

Ankara ile Bağdat arasında imzalanan tarihi anlaşma hakkında terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, Türkiye'nin atacağı adımlar konusunda ABD'nin müdahale etmeyeceğini belirtti.

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Karasu “Biraz ekonomik rahatlatma,biraz şu imkânı bulma temelinde Türk devleti ile bu anlaşmayı yapmak, bizi satmaktır." dedi.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın ardından iki ülkenin savunma bakanları tarafından "Askeri, Güvenlik iş birliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" imzalanmış Bakan hakan Fidan anlaşmayı "tarihi bir gelişme" olarak nitelendirmişti. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin, imzalanan anlaşma ile ilgili, "Zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır" ifadelerini kullanmıştı. Anlaşma maddeleri arasında Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması da vardı.

"IRAK BUNU NASIL ÖNLEYECEK. ABD Mİ ÖNLEYECEK?"

PKK'nın televizyon kanalına konuşan terör örgütü elebaşlarından terörist Mustafa Karasu şu ifadeleri kullandı;

Bu anlaşma Türkiye'nin baskısıyla Irak için bir gaflet anlaşmasıdır. Irak'ın da ekonomik toplumsal sorunları var. Öyle bir gaflet içinde ki sanıyor ki: Türkiye ile böyle bir anlaşma yaparsak PKK'yı tasfiyede ortaklaşa hareket ederlerse sorunlarından kurtulacak. Türk devleti o anlaşmaya dayanarak kendisini adım adım Irak'ta etkili kılmaya çalışacaktır. Türkler açıkça "Musul ve Kerkük bizimdir" diyorlar. Irak bunu nasıl önleyecek. ABD mi önleyecek? Gerçekten gaflet içindeler. Sanki bir savaş olmuş teslimiyet anlaşması yapmışlar. Baktığın zaman öyle görüyorsun. Ama buna karşı PKK direnecektir.