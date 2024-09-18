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Lübnan'da telsizlerin patlatılması sonrası ASELSAN'dan bomba paylaşım!

Lübnan'da telsizlerin patlatılması sonrası ASELSAN'dan bomba paylaşım!

Lübnan'da yaşanan telsiz ve çağrı cihazı patlamalarının ardından, siber güvenlik ve haberleşme güvenliğinin önemi ortaya çıktı. ASELSAN ise geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"unun görsellerini paylaştı.

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Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasından sonra güvenli haberleşme altyapısının zayıf olduğu durumlarda iletişim kanallarının manipüle edilebileceğini ve güvenlik açığı oluşturabileceğini gösterdi.

ASELSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TELSİZ PAYLAŞIMI
Türkiye, haberleşme gibi kritik bir altyapının güvenliğini sağlamak için çeşitli karşı önlemler geliştirmeye devam ederken Lübnan'daki patlamadan sonra ASELSAN'dan dikkat çeken  yerli ve milli el telsizi paylaşımı geldi. 

Lübnan'da art arda yaşanan çağrı cihazı patlamalarının ardından ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"unun görsellerini paylaştı. Paylaşımda "akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

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