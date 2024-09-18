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Kurum ve Yumaklı görüştü: Yangınlara karşı ortak çalışma grubu kurulacak

Kurum ve Yumaklı görüştü: Yangınlara karşı ortak çalışma grubu kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahale konusunu görüştü. İki bakanlık ve yerel yönetimleri kapsayan bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi; bu grup, yangın önleme tedbirlerini gözden geçirip yeni bir yol haritası geliştirecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek yerleşim yerleri ve ormanlık alanlardaki yangınlarla ilgili iş birliğini görüştü.

Toplantıda yangınlarla ilgili iki bakanlığın yanı sıra yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Çalışma grubunun, orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri gözden geçirmesi ve yeni yol haritası çıkarması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi: Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bir araya geldik. Orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası yapılabilecekleri ele aldık. İki bakanlık olarak orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm tedbirleri gözden geçirerek yol haritası çıkaracağız.

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