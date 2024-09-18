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Filistin'in teklifi BM'de kabul edildi! İsrail'e kötü haber

Filistin'in teklifi BM'de kabul edildi! İsrail'e kötü haber

Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14'e karşı 124 oy ile kabul edildi

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Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, kazandığı ilave hakların ardından Genel Kurula ilk karar tasarısını sundu. Tasarı "İşgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki yasa dışı İsrail eylemleri" başlıklı acil özel oturumda oylandı.

43 ÜLKE ÇEKİMSER KALDI

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen ve 40'tan fazla ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı 14'e karşı 124 oy ile kabul edildi. Oylamada 43 ülke çekimser kaldı. ABD, İsrail, Çekya, Arjantin, Macaristan, Fiji, Malavi, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu ret oyu kullandı.

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararları uyarınca işgale son vermesi talebinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenen tasarıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı telafi etmesi gerektiği de belirtildi.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) kabul edilen kararla, İsrail’den Gazze ve Batı Şeria’daki askeri güçlerini geri çekmesi ve yerleşimcileri tahliye etmesi talep ediliyor. Kararın ardından, BM Genel Sekreteri António Guterres'ten üç ay içinde bu kararın uygulanmasına dair bir rapor sunması talep edelecek.

Filistin'in bu önemli adımı, uluslararası toplumun geniş desteğini alsa da İsrail ve bazı müttefikleri karara karşı çıktı. İsrail hükümeti henüz resmi bir çekilme planı açıklamazen, BM'nin, bu kararın uygulanmasına yönelik takibini sürdüreceği belirtiliyor.

BM
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