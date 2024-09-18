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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçişin tamamlanmasıyla normale döndü.

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"PD-30" isimli yüzer havuzun geçişi nedeniyle Boğaz'daki transit gemi trafiği, sabah saatlerinden itibaren çift yönlü yapılamadı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden geçişe ilişkin yapılan son açıklamada, "Gemi kurtaran römorkörümüz yedeğindeki PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 kılavuz kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörlerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı çıkışını emniyetle gerçekleştirdi." bilgisi verildi.

Boğaz'daki transit gemi trafiği yüzer havuzun geçişini tamamlamasının ardından normale döndü.

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