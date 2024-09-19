BIST 9.774
DOLAR 34,07
EURO 38,09
ALTIN 2.821,12
HABER /  GÜNCEL

Lübnan Başbakanı'ndan açıklama: İkinci dalga sona erdi

Lübnan Başbakanı'ndan açıklama: İkinci dalga sona erdi

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkede 2 gündür yaşanan patlama olaylarında ikinci dalganın sona erdiğini ve artık hastanelere yeni yaralı gelmediğini kaydetti.

Abone ol

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinin iki gündür tanık olduğu çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasında ikinci dalganın sona erdiğini, hastanelere yeni yaralı gelmediğini bildirdi.

Mikati, yaralıların tedavi sürecini takip etmek için Sağlık Bakanlığına yaptığı ziyarette açıklamada bulundu.

Başbakan Mikati açıklamasında "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler (BM) nerede?” diye sordu.

Başbakan, Lübnanlılara, 32 kişinin ölümüne ve 3 bin 250'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence verdi.

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede 18 Eylül'de de telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar ve Euro ne kadar? İşte günün ilk rakamları
Dolar ve Euro ne kadar? İşte günün ilk rakamları
AK Parti düğmeye basıyor: Erdoğan’a vekiller tarafından tek tek rapor sunulacak
AK Parti düğmeye basıyor: Erdoğan’a vekiller tarafından tek tek rapor sunulacak
İngilizler duyurdu! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı neresi olacak? Herkes ters köşe oldu
İngilizler duyurdu! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı neresi olacak? Herkes ters köşe oldu
Kemal Kılıçdardoğlu, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek
Kemal Kılıçdardoğlu, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek
Aksaray'da karı-kocanın tartışması feci bitti! Polis kayınbabanın peşinde
Aksaray'da karı-kocanın tartışması feci bitti! Polis kayınbabanın peşinde
İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
İsrail'in Lübnan'a siber saldırısı! Göz doktorundan dehşete düşüren açıklamalar
İsrail'in Lübnan'a siber saldırısı! Göz doktorundan dehşete düşüren açıklamalar
16 ile yeni vali atandı Resmi Gazete'de yayımlandı
16 ile yeni vali atandı Resmi Gazete'de yayımlandı
Nurin Şahin yönetimindeki Dortmund devler ligine harika başladı
Nurin Şahin yönetimindeki Dortmund devler ligine harika başladı
Ferdi Kadıoğlu gol attı Brighton İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı
Ferdi Kadıoğlu gol attı Brighton İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem