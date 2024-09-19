İngilizler duyurdu! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı neresi olacak? Herkes ters köşe oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, liglerin başlamasına rağmen hiçbir takıma imza atmadı. İngiliz medyası, 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresini duyurdu. İddiaya göre Yazıcı, 4 takımdan birine imza atacak.

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Transfer döneminin en çok istenen oyuncularının başında gelen Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig'den de talipler vardı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu milli oyuncu Türkiye'de forma giymek istemediği için teklifleri reddetmişti.

İngiliz basınından HITC Football'un haberine göre; Yusuf, Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth'tan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Kariyerine İngiltere'de devam etmeyi isteyen Yusuf Yazıcı bu 4 takımdan birine transfer olacak.

Suudi Arabistan'a ret

Herkesin Suudi Arabistan'a gitmesini beklediği Yusuf Yazıcı, daha yüksek teklif almasına rağmen Suudi Arabistan'ı reddederek herkesi ters köşe yaptı.