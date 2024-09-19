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Aksaray'da karı-kocanın tartışması feci bitti! Polis kayınbabanın peşinde

Aksaray'da karı-kocanın tartışması feci bitti! Polis kayınbabanın peşinde

Aksaray'da kayınpederinin evine giden damat burada eşiyle tartışma yaşadıktan sonra kan gövdeyi götürdü. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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İddiaya göre, R.O. (28), Fatih Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giderek boşanma aşamasındaki eşi Fadimeana O. (26) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Fadimeana O'nun babası M.A. (46) ile R.O. tabancayla birbirlerine ateş etti. Bu sırada R.O. ile Fadimeana O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fadimeana O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.O'nun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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