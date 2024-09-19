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Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatına bakın

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Dün ons tarafında gerileyen altının gramı güne yükselişle başladı. Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. İşte altın piyasasında son durum...

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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 805 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından 2 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 660 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 570 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı 2 bin 575 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Dün, Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi.

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