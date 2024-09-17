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En başarılı kadın belediye başkanı kim? ORC son anket sonuçlarını açıkladı

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En başarılı kadın belediye başkanı kim? ORC son anket sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları anketini paylaştı. Anket sonuçlarına göre AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk sırada yer aldı.

En başarılı kadın belediye başkanı kim? ORC son anket sonuçlarını açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilen belediye başkanlarının performansları dikkat çekti. 

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En başarılı kadın belediye başkanı kim? ORC son anket sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma şirketi,  'Yerel yönetimlerde kadın temsilcilere bakış' ve 'Başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

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En başarılı kadın belediye başkanı kim? ORC son anket sonuçlarını açıkladı

Araştırma sonuçlarına göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 59,7'lik beğenilme oranıyla Türkiye'deki en başarılı kadın büyükşehir belediye başkanı oldu. 

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En başarılı kadın belediye başkanı kim? ORC son anket sonuçlarını açıkladı

Tekirdağ- Canan Yüceer: Yüzde 56.3

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