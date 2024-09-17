En başarılı kadın belediye başkanı kim? ORC son anket sonuçlarını açıkladı
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ORC Araştırma başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları anketini paylaştı. Anket sonuçlarına göre AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk sırada yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilen belediye başkanlarının performansları dikkat çekti.
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ORC Araştırma şirketi, 'Yerel yönetimlerde kadın temsilcilere bakış' ve 'Başarı oranı en yüksek kadın belediye başkanları' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
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Araştırma sonuçlarına göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 59,7'lik beğenilme oranıyla Türkiye'deki en başarılı kadın büyükşehir belediye başkanı oldu.
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Tekirdağ- Canan Yüceer: Yüzde 56.3
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