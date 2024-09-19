Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin İddaa oranları açıklandı.Abone ol
Süper Lig'de 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin İddaa oranları açıklandı.
Ev sahibi Fenerbahçe'ye 1.86'lık galibiyet oranı verilirken, Galatasaray'ın kazanmasına 2.95 galibiyet oranı geldi. Derbideki beraberlik oranı ise 3.16 olarak gösterildi.
Derbide 2.5 gol alt için 2.13, 2.5 gol üst için 1.39 oran belirlendi.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.