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Cüneyt Özdemir'den rakı gösterip 'Atatürkçüyüm' diyenlere: Sen geri zekalısın

Cüneyt Özdemir'den rakı gösterip 'Atatürkçüyüm' diyenlere: Sen geri zekalısın

Özgür Özel'in rakıyı özendirici vaadi sonrası rakı tartışmaları yeniden alevlendi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Sürekli rakı gösteren adamlar var. Ben Atatürkçüyüm. Sen geri zekalısın. Gösterdiğin zaman laik olmuyorsun. Alkol sağlığa zararlıdır." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara geldiklerinde rakı fiyatlarını indirme vaadi tartışmalara neden oldu.

Rakı konusu sosyal medyada TT listesine girdi gazeteci Cüneyt Özdemir, rakı tartışmalarıyla ilgili kendi Youtube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

Özdemir, "Sürekli rakı gösteren adamlar var. Ben Atatürkçüyüm. Sen geri zekalısın. Gösterdiğin zaman laik olmuyorsun. Alkol sağlığa zararlıdır. Geldiğimiz yere bak. Korkmuyor bu AK Parti'den. Allah'tan da korkmuyor. Saglıgından kork zaten. Sana kim ne yapacak rakı çarpıyor seni." yorumunda bulundu.

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