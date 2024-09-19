Küresel parakendeye Trendyol damgası

Trendyol, Financial Times tarafından Londra'da düzenlenen "Perakendenin Geleceği" zirvesinde, küresel perakendeye yön veren markalar arasında yerini aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli perakende markalarının katıldığı zirve, müşteri deneyimi uygulamalarından dijital pazarlamaya, küresel perakendeyi şekillendiren tüm konuların geleceğine ışık tuttu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Trendyol Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Türkiye'nin üretim, tedarik, lojistik ve teknoloji açısından sınır ötesi ticarette bölgenin önemli aktörlerinden biri olmak adına büyük potansiyel barındırdığını belirterek, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini aktardı.

Dünyanın farklı yerlerinde 40 milyona yakın müşteri ve yaklaşık 250 bin satıcıyla faaliyetlerine devam ettiklerini kaydeden İnan, "Bu başarının arkasında da ülkemizin üretim gücü ve sahip olduğu potansiyel bulunuyor. Ülkemiz dünyanın en önemli tekstil üreticilerinden biri. Üreticilerimiz ve KOBİ'lerimiz bu anlamda tüm dünyayla rekabet edecek güçteler." ifadelerini kullandı.

"Odağımızda her zaman Türk ürünleri ve satıcıları bulunuyor"

İnan, Türkiye'nin küresel pazarlara lojistik olarak entegre, üretim gücü, markaları ve kaliteli ürünleriyle öne çıktığını işaret ederek, bölgesinde kültürel etkiye sahip olan Türkiye'nin e-ihracatta önemli avantajlara ve potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Odaklarına her zaman Türk ürünleri ve satıcıları bulunduğuna dikkati çeken İnan, "Bu da bizi diğer küresel pazar yerlerinden farklı kılıyor. İhracatına olanak sağladığımız ürünlerin yüzde 98’inden fazlası da 'Made in Türkiye' etiketli. 2 bin kişinin üzerindeki teknoloji ekibimiz satıcılarımızın tek tıkla e-ihracat gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Bizim modelimizin başarısı hem satıcıları hem üreticileri hem de markaları bir arada buluşturmamız ve üstün teknolojimiz." açıklamasını yaptı.

İnan, şirket mühendislerinin geliştirdiği yenilikçi çalışmalarla dijital ekosistemin sınırlarını genişletmeye destek olduklarını belirterek, "Türkiye'de sektörün ilk ve en kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritası olan Sürdürülebilir Etki Planı'nı üç senedir başarıyla uyguluyoruz. Bu kapsamlı sürdürülebilirlik stratejisi ile sürdürülebilir üretim, insan haklarının korunması, karbon azaltımı, sorumlu paketleme ve atık yönetimi yanı sıra kadınların güçlendirilmesi gibi konularda çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekosistemi dönüştürmeyi önceliklendirdiklerini aktaran İnan, satıcılarla ve tedarikçilerle sürdürülebilirlik dönüşümü süreçlerinde katkı sağladıklarını kaydetti.