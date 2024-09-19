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Bakan Işıkhan müjdeli haberi paylaştı: Artık SGK tarafından karşılanacak

Bakan Işıkhan müjdeli haberi paylaştı: Artık SGK tarafından karşılanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere müjdeli bir haber verdi. Işıkhan gazilerin ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyelerin SGK tarafından karşılanacağını ifade etti.

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Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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