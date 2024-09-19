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Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı!

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2024-ÖZYES sonuçları açıklandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2024-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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