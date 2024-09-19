BIST 9.953
DOLAR 34,03
EURO 38,06
ALTIN 2.831,98
HABER /  GÜNCEL

İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı! Türkiye ne yapacak?

İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı! Türkiye ne yapacak?

Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararıyla ilgili "Sınır dışı etme, bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır." dedi.

Abone ol

MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceğine dair sorulara karşılık kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sınır dışı etme, bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran'ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi
Düzce'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi
Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması
Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması
Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor
Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor
Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi
Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi
Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı!
Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı!
SuperFresh sürdürülebilir gelecek için Tarımın Kadın Yıldızları'nı destekliyor
SuperFresh sürdürülebilir gelecek için Tarımın Kadın Yıldızları'nı destekliyor
BKM verileri şaşırttı! Kartlı ödemelerde büyük artış
BKM verileri şaşırttı! Kartlı ödemelerde büyük artış
Gülben Ergen'den Bakan Yılmaz Tunç'a 'Narin' çağrısı
Gülben Ergen'den Bakan Yılmaz Tunç'a 'Narin' çağrısı
Küresel parakendeye Trendyol damgası
Küresel parakendeye Trendyol damgası
Bakan Işıkhan müjdeli haberi paylaştı: Artık SGK tarafından karşılanacak
Bakan Işıkhan müjdeli haberi paylaştı: Artık SGK tarafından karşılanacak
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri değişmedi
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri değişmedi
THY, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla 2 uçak satın aldı
THY, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla 2 uçak satın aldı