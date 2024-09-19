Düzce'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.Abone ol
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 15 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.