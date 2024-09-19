Narin nasıl öldürüldü? "Histopatoloji" raporu ortaya çıktı! Kahreden detaylar
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından cesedi bulunmuş ve küçük kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Narin Güran nasıl öldürüldü?
Ağustos ayında Diyarbakır'da kaybolan ardından 19 gün sonra evine yakın bir derede cansız bedeni bulunan Narin'le ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 8 yaşındaki Narin'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Merak edilen rapordan kahreden detaylar da gelmeye devam ediyor.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan incelemede “boğularak öldürüldüğü” tespit edilen Narin’in Histopatoloji raporunun detayları da ortaya çıktı.
Boyun bölgesinde 4 sonuç
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporunda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Ortaya çıkan raporun detaylarında, Narin’in boyun bölgesinin içerdiği 4 sonuç dikkat çekti.
Raporda, Narin’in boyun bölgesinde meydana gelen kanamaların detayları yer alıyor. Ortaya çıkan 4 sonuçtan üçü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlardan oluşuyor.