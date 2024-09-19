Narin nasıl öldürüldü? "Histopatoloji" raporu ortaya çıktı! Kahreden detaylar

Ağustos ayında Diyarbakır'da kaybolan ardından 19 gün sonra evine yakın bir derede cansız bedeni bulunan Narin'le ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 8 yaşındaki Narin'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Merak edilen rapordan kahreden detaylar da gelmeye devam ediyor.