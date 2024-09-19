BIST 9.889
DOLAR 34,02
EURO 38,12
ALTIN 2.836,94
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak derbi maçı öncesinde kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin tespit edilerek iptal işleminin yapıldığını duyurdu.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelenin devam edeceği belirtilerek "Bu kapsamda resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kombine kartını 3. kişilere sattığı veya müsabakalara başka kişi passolig kartıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlerin devam edeceği vurgulanan açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir. Karaborsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, karaborsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın, maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkla sürecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor
Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor
Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi
Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi
Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı!
Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı!
SuperFresh sürdürülebilir gelecek için Tarımın Kadın Yıldızları'nı destekliyor
SuperFresh sürdürülebilir gelecek için Tarımın Kadın Yıldızları'nı destekliyor
BKM verileri şaşırttı! Kartlı ödemelerde büyük artış
BKM verileri şaşırttı! Kartlı ödemelerde büyük artış
Gülben Ergen'den Bakan Yılmaz Tunç'a 'Narin' çağrısı
Gülben Ergen'den Bakan Yılmaz Tunç'a 'Narin' çağrısı
Küresel parakendeye Trendyol damgası
Küresel parakendeye Trendyol damgası
Bakan Işıkhan müjdeli haberi paylaştı: Artık SGK tarafından karşılanacak
Bakan Işıkhan müjdeli haberi paylaştı: Artık SGK tarafından karşılanacak
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri değişmedi
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri değişmedi
THY, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla 2 uçak satın aldı
THY, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla 2 uçak satın aldı
Bilim insanları 50 yıl sonra keşfetti: Yeni kan grubu bulundu
Bilim insanları 50 yıl sonra keşfetti: Yeni kan grubu bulundu
İslam Memiş bu kez ezber bozdu! İşte borsadan fazla kazandıracak yatırım
İslam Memiş bu kez ezber bozdu! İşte borsadan fazla kazandıracak yatırım