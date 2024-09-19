Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak derbi maçı öncesinde kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin tespit edilerek iptal işleminin yapıldığını duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelenin devam edeceği belirtilerek "Bu kapsamda resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kombine kartını 3. kişilere sattığı veya müsabakalara başka kişi passolig kartıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlerin devam edeceği vurgulanan açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir. Karaborsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, karaborsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın, maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkla sürecektir."