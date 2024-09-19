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Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor

Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor

CHP Lideri Özel, 24 Eylül Salı günü Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, 79'uncu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere 21 Eylül'de ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.

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İspanya’da 25 Şubat’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal’ın toplantısına katılmak üzere ABD’ye gidiyor. 25 Eylül Çarşamba günü New York'ta düzenlenecek toplantı için Özel, 24 Eylül günü İstanbul’dan yola çıkacak.

25 Eylül günü, tüm gün sürecek toplantıda Özel’in söz alıp konuşma yapması bekleniyor. CHP Lideri Özel, 4-8 Eylül tarihlerinde İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı başlığıyla Ankara’da düzenlenen 20’nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın son gününde Sosyalist Enternasyonal Komitesi ile birlikte kaleme alınan Ankara Deklarasyonu’nu da toplantıda okuyacak.

Özel’in, birçok Avrupa ülkesinin temsilcisinin yer aldığı toplantıda, Filistin’de 7 Ekim’den bu yana devam eden savaşa ilişkin de barış mesajı vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79'uncu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 21 Eylül'de ABD'ye gidecek. 24 Eylül'de New York'taki BM kürsüsüsünde konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül'e kadar ABD temaslarını sürdürecek. Özel'in de ABD ziyareti kapsamında, birtakım ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Özgür Özel ve heyeti, 26 Eylül’de İstanbul’a dönecek.

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