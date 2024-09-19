Ermenistan'da darbe girişimi!

Ermenistan'da iktidarı ele geçirmek için hazırlık yapan 3 kişi tutuklandı, 4 kişi ise aranıyor.

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Ermenistan'da, iktidarı yasa dışı yollardan ele geçirmeye çalışan 5'i Ermenistan vatandaşı, 2'si Karabağ bölgesindeki Ermeni ahalisinden olmak üzere toplam 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda yasa dışı grubun Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin yetkilerini devralmak için hazırlıklar yaptığı ortaya çıktı.

Grubun darbe için birçok kişiye yaklaşık 2350 dolar maaş ödediği anlaşıldı. Şüphelilere, Rusya'da üçer aylık silah kullanımının da öğretildiği tespit edildi. Darbe için eğitim alan kişilerin Ermenistan'a döndükten sonra operasyonlara katılacağı ve başkalarını da eğiteceği öğrenildi.

Grubun Roston-on-Don'a götürüldüğü ve Ermenistan kolluk kuvvetleriyle herhangi bir bağlantısının olup olmadığını belirlemek için grup üyelerine yalan makinesi testi uygulandığı ifade edildi.

Bu kişilerin daha sonra yakın muharebe eğitimi almak üzere Rusya'da "Arbat" adlı bir askeri üsse götürüldüğü ve darbe yapmak için eğitildiklerinin bu kişilere o zaman açıklandığı belirtildi. Eğitime tabi tutulan bazı kişilerin darbeye katılmayı reddederek ayrıldığı ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması sonucu darbe girişiminin ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.