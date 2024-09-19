(2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ekranı) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları açıklandı. 11 Eylül'de sona eren ek yerleştirme tercihlerinin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. İlk tercih sonuçlarına göre bir üniversite kazanamayan adaylar, ek tercihlerle bir programa kayıt olabilecek. İşte, 2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ekranı.

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Üniversite ek yerleştirme sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Eylül'de sona eren ek tercih başvurularının sona ermesiyle birlikte tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?



Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.



Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül'de sona erdi. YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.