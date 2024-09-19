Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleşecek toplantı, saat 14.00’te başlayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.Abone ol
AA Finans'ın TCMB'nin bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Yıl sonu beklentisi
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.