BIST 9.867
DOLAR 34,07
EURO 38,07
ALTIN 2.821,13
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleşecek toplantı, saat 14.00’te başlayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Abone ol

AA Finans'ın TCMB'nin bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Yıl sonu beklentisi

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Lübnan'a siber saldırısı! Göz doktorundan dehşete düşüren açıklamalar
İsrail'in Lübnan'a siber saldırısı! Göz doktorundan dehşete düşüren açıklamalar
16 ile yeni vali atandı Resmi Gazete'de yayımlandı
16 ile yeni vali atandı Resmi Gazete'de yayımlandı
Nurin Şahin yönetimindeki Dortmund devler ligine harika başladı
Nurin Şahin yönetimindeki Dortmund devler ligine harika başladı
Ferdi Kadıoğlu gol attı Brighton İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı
Ferdi Kadıoğlu gol attı Brighton İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
ABD yönetimi: Lübnan'daki olaylarla ilgimiz yok
ABD yönetimi: Lübnan'daki olaylarla ilgimiz yok
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Karadeniz'e hızlı tren müjdesi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Karadeniz'e hızlı tren müjdesi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
Aydın'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürüle firmanın aylardır ziyaretçisi yok
Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürüle firmanın aylardır ziyaretçisi yok
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi
Samsunspor evinde Başakşehir'i devirdi
Samsunspor evinde Başakşehir'i devirdi