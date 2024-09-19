BIST 9.953
DOLAR 34,03
EURO 38,06
ALTIN 2.831,98
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

 İstanbul Boğazı'ndan dün çıkış yapan PD-30 isimli yüzer havuzun, Haydarpaşa Limanı'na yanaşması için Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü kapatıldı.

Abone ol

Gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla İstanbul Boğazında transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndaki seyrine devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Nobel Barış Ödülü adayı dünyaca ünlü yazardan Hollandaca Barış Psikolojisi
Nobel Barış Ödülü adayı dünyaca ünlü yazardan Hollandaca Barış Psikolojisi
Son dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
Son dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
Oba Makarna'daki patlamaya ilişkin şüpheliler adliyede
Oba Makarna'daki patlamaya ilişkin şüpheliler adliyede
Avcılar'da 4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Avcılar'da 4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Türkiye'nin e-devlet çalışmaları dikkat çekti 21 sıra yükseldi
Türkiye'nin e-devlet çalışmaları dikkat çekti 21 sıra yükseldi
İsrail Lübnan’da çağrı cihazlarını patlattı! MSB kaynakları: Gerekli incelemeleri yapıyoruz
İsrail Lübnan’da çağrı cihazlarını patlattı! MSB kaynakları: Gerekli incelemeleri yapıyoruz
Ermenistan'da darbe girişimi!
Ermenistan'da darbe girişimi!
İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı! Türkiye ne yapacak?
İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı! Türkiye ne yapacak?
Düzce'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi
Düzce'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi
Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması
Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması
Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor
Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor
Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi
Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi